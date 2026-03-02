Шампионска титла и бронз за СК “Атлетика 2012” от Националния шампионат по лека атлетика за мъже и жени

Нов голям успех постигна Давид Добрев от великотърновския СК “Атлетика 2012”. След като в началото на годината спечели златния медал при юношите под 20 години на Националния шампионат по лека атлетика в зала, през уикенда триумфира и при мъжете, доказвайки, че няма нищо случайно в успехите му до момента, а са плод на целенасочена и системна подготовка. През миналата година той завоюва шампионска титла на България на десетобой на открито до 20 години, втори е на седмобой в зала при юношите и трети при мъжете, четвърти бе на Балканиада. Успехите му донесеха и признанието за Спортист на 2025 година на Спортно училище “Георги Живков”.

В зала „Асикс Арена“ великотърновският атлет завоюва титлата при можете с 4 426 точки, следван от Явор Враголомски с 4 212 т. и Даниел Немски с 4 210 т. Шести в седмобоя е друг състезател на “Атлетика 2012” Станимир Колев.

Давид Добрев победи съперниците си на 60 метра, скок височина и 60 метра препятствено бягане, втори е на тласкане гюле, трети на скок дължина, 1000 метра и овчарски скок.

Бронзов медал от шампионата на петобой при жените взе съученичката на Давид- Ема Костадинова. Ема е втора на скок височина и 800 метра, трета е на скок дължина, даде четвърто време на 60 метра и е шеста на гюле, натрупвайки 2 979 точки, за да спечели пореден медал от първенство на страната.

Друга състезателка на “Атлетика 2012” Цветелина Чилева се класира на 12-то място на 3000 метра.

„Завършваме зимния състезателен сезон с удовлетворение, радост от постигнатите резултати и отговорно отношение към СК “Атлетика 2012”.

Пътят на израстването на един състезател е продължителен и труден. Свързан е от една страна с травми, болки, разочарования, от друга – щастие, радост, гордост от постигнатото. Състезателната дейност изгражда силни, непреклонни характери, високи качества и способности за спрявяне с предизвикателствата на живота. Благодаря ви деца, справихте се великолепно!“, написа на страницата си в социална мрежа наставничката на атлетите Людмила Георгиева.