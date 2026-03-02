Собственици на имоти в местността Бабенец сами ще си строят водопровод и канал, даряват го на Общината

Собственици на имоти в местността Бабенец, в покрайнините на Горна Оряховица и извън урбанизираната територия, ще строят за своя сметка водопровод и канализация, а след въвеждането в експлоатация всички изградени обекти на техническата инфраструктура ведно с документацията се даряват на Община Горна Оряховица.

Молбата на гражданите, представлявани от Здравко Димитров, за разработване на окончателен проект на ПУП – парцеларен план, вече е удовлетворена от местния парламент. Процедурата по изграждането на ВиК инфраструктурата за сметка на гражданите изисква да бъде сключено споразумение между изпълнителя и Общината, което предстои в скоро време. Собствениците на имоти в Бабенец сами ще си търсят и строителна фирма, която да изгради водопровода и мръсния канал.

Проектното трасе е определено за осигуряване на водоснабдяване за част от имотите в м. Бабенец и наличната инфраструктура. Общата му дължина е 1456 м и е разпределена в землищата на Горна Оряховица и с. Първомайци (рекултивираното сметище). Новият водопровод ще е отклонение от съществуващ главен водопровод, който достига до началото на съществуващото старо сметище, където завършва с пожарен хидрант. Около двата водопровода се предвижда сервитут от 6 метра. Водопроводът ще се използва както за питейно-битови нужди, така и противопожарно водоснабяване. За целта по него е предвидено да се монтират общо 10 бр. надземни пожарни хидранти.

Канализационната система е решена като смесен тип.

Сградните канализационни отклонения, местата на дъждоприемни улични оттоци са предмет на следваща база на проектиране. В скоро време ще започне основният ремонт на ул. „Панайот Цвикев”, която е най-близко разположената улица, от която става и достъпът до имотите в местността Бабенец. В последната шахта на съществуващата канализация на тази улица ще стане включването на новия уличен канал от местността Бабенец, който е с дължина 348 м. По канализационния профил е предвидено да има 7 броя ревизионни шахти. Уличната канализация ще бъде гравитачна, това позволява наклонът на трасето.

В Бабенец е изграден голям комплекс с хотел, ресторант, кафе и басейн.

Ана РАЙКОВСКА

Снимката е илюстративна.