Два сребърни медала за ШК “Етър” от шампионата по блиц

Силен старт направиха талантите на Шахматен клуб “Етър” на Държавните първенства по блиц в Пловдив. Над 200 деца участват в Националния шампионат във възрастовите групи от 8 до 18 години.

ШК “Етър” се включи със 6 състезатели на най-атрактивната и трудна дисциплина. Контролата за игра е 3 минути +2 секунди на ход. Изисква се бърза мисъл, съобразителност и физическа издръжливост.

При най-малките до 8 години, Самуил Иванов спечели сребърен медал с 5 точки от 7 кръга. Той стартира с 4 поредни победи, което му донесе и отлични показатели. Самуил е ученик в първи клас на СУ “Емилиян Станев” и тренира вече втора година.

9-годишният Велизар Петков донесе нова радост за клуба, спечелвайки отново сребро на блиц. Той се състезава при момчетата до 10 години, една от най-масовите групи. Петков завърши със 7 точки и най-добри показатели. В последният кръг той нанесе единственото поражение на шампиона в групата. Велизар е второкласник в ОУ “Свети Патриарх Евтимий”. Той стартира колебливо, но направи 4 поредни победи на финала.

При 12-годишните момчета, Веселин Ангелов зае почетното 4 място със 6 точки от 9 кръга. Веско също е за първа година в тази възрастова група и постижението му е отлично. Това бе също много масова и конкурентна група.

При 16-годишните юноши, Алекс Енев с 4 точки от 7 кръга се класира на 6 място и допълни призовите класирания на клуба. Алекс победи поставения под номер 1 в списъка.

На първенството дебютираха Пресиян Христов до 14 и Алия Димитрова до 10 години, информира треньорката Светла Йорданова.