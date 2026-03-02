Стартира 14-ото издание на програмата „Моята градинка“

За 14-а година във Велико Търново се провежда кампанията по програма „Моята градинка“. Общината осигурява дръвчета, многогодишни цветя и храсти за цветни, зелени и приветливи междублокови пространства.

Молби за залесяване се приемат от 2 март, до края на месеца в информационния център на партера в Общината.

Кандидати по проекта могат да бъдат както собствениците на жилищни имоти, така и етажната собственост, чрез избрания представител и представен протокол за съгласие. Единственото условие е междублоковото пространство да е общинска собственост.

В молбите могат свободно да бъдат посочени желаните растителни видове.

Ако те не са подходящи, експертите от отдел „Екология, чистота и озеленяване“ ще изберат подходящи за съответния терен видове.

„Моята градина“ е един от успешните проекти, които Община Велико Търново реализира в старата столица заедно с гражданите.

За 13 години са облагородени над 260 междублокови пространства, в които растат 300 дръвчета и над 9800 цветя и храсти.