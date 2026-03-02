понеделник, март 2, 2026
пчеларски проект
Общество

Умни кошери с изкуствен интелект ще произвеждат мед във Велико Търново

Галина Георгиева 65 четения 0 Comments

ВЕЛИКО ТЪРНОВО, САМОВОДЕНЕ И БЕЛЯКОВЕЦ ЩЕ БЪДАТ ДОМАКИНИ НА ИНОВАТИВЕН ПЧЕЛАРСКИ ПРОЕКТ. Това ще се случи по инициатива на гражданско дружество „Прозрачен пчелин“, което е разработило т.нар. „AI Зоотехник“.

Става дума за интегрирана дигитална екосистема, която използва изкуствен интелект за автоматизирано управление на селекционни пчелини и репродуктивни центрове.

Проектът предвижда кошери с AI, които могат да обработват данни гласово на терен, дори при шум от пчели. Също така ще могат да определят точното местоположение на кошера без чипове чрез гласови команди, да осъществяват двупосочна комуникация в реално време и дори да извършват автоматизиран морфологичен анализ за доказване на чистопородност.

Според екологичното министерство проектът няма да засяга защитени територии или мрежата „Натура 2000“, а дейностите няма да пречат на миграцията на видовете.

В момента дружеството кандидатства за финансиране по интервенция II.Ж.1 „Подкрепа за оперативни групи в рамките на Европейското партньорство за иновации“ от Стратегически план за развитие на земеделието и селските райони (СПРЗСР) 2023- 2027 г.

Инициативата цели да въведе високотехнологично управление в традиционното българско пчеларство.

В същото време ще се повиши ефективността и качеството на продукциятта, съчетавайки дигитални технологии с природосъобразен подход.

Галина ГЕОРГИЕВА

