Велико Търново е домакин на международен форум за бъдещето на труда

От 4 до 8 март 2026 г. в България ще се проведе международен семинар „Светът на труда във времена на радикална промяна – синдикални приоритети за социален напредък“.

На 6 март домакин на основните събития ще бъде СРС „Подкрепа“ – Велико Търново.

Форумът събира представители на европейските синдикални организации, експерти, академични представители и социални партньори. Сред участниците ще бъдат представители на Конфедерация на труда „Подкрепа“, Европейския център на работнически въпроси (EZA), както и регионални и местни институции.

Основният акцент на дискусиите ще бъде поставен върху предизвикателствата на пазара на труда в условията на дигитализация, социално-икономически неравенства и геополитически промени.

В рамките на програмата във Велико Търново на 6 март в Грандхотел „Янтра“ от 14,30 часа ще се проведе откриващ панел с участието на представители на местната власт и социални партньори, както и дискусия на тема: „Геополитически промени, сигурност на пазара на труда, нови рискове за заетите“.

Форумът има за цел да насърчи диалога между институциите, синдикатите, работодателите и гражданското общество, да формулира конкретни предложения за устойчиво развитие на пазара на труда в Европа.