Заместник-кметът Петя Иванова откри обновената библиотека на СУ „Вичо Грънчаров“

Напълно обновената библиотека на СУ „Вичо Грънчаров“ бе открита в навечерието на Националния празник 3 март.

Събитието бе естествен финал на дните на родолюбието, които се провеждат в училището. Пространството в библиотеката вече не е само място за досег до книгите, но и до изкуството. Това, съчетано със съвременните технологии, още повече ще насърчава учениците както да четат, така и да творят.

Библиотеката е обновена със средства от бюджета на СУ „Вичо Грънчаров“. На помещението е направено цялостен ремонт, изцяло ново е и обзавеждането.

Лентата прерязаха директорът Нели Атанасова, зам.-кметът Петя Иванова, проф. Снежина Врангова – заместник-ректор на Националната музикална академия, старши експертът в РУО Велико Търново Даниела Ванкова.

Библиотеката е сърцето на всяко училище. Вложихме в нея много желание, труд, страст, подкрепа, за да има тя днешния си вид. За мен е важно всяко пространство да вдъхновява. А нас ни вдъхнови най-ценното – нашите ученици, каза директорът на училището Нели Атанасова, и връчи на библиотекаря Теодора Георгиева Ключа на знанието.

Изключително ми е приятно да присъствам в такъв важен момент за едно от най-креативните училища в нашата община.

Създали сте едно място, което ще зарежда с идеи, с творчество, сигурна съм, че тук ще се случват много, много дейности. Доказали сте, че можете. Благодарим, че създавате подкрепяща среда за нашето бъдеще – децата, каза и заместник-кметът Петя Иванова, и дари книга на библиотеката от името на кмета Николай Рашков и председателя на Общинския съвет Огнян Стоянов.

Поздрав към учениците и учителите отправиха и Даниела Ванкова от името на началника на РУО Здравка Минчева, проф. Снежина Врангова, авторът Димитрина Благоева.

Благодарствени грамоти получиха всички съмишленици, които с подкрепата си са доказали, че в името на децата може да бъде постигнато всичко. Грамоти получиха Общинската библиотека, в лицето на главния библиотекар Светла Гъркова, както и Маргарита Стамова и Венета Стефанова, дарили пиана за училището.

Всеки клас направи дарение от книги на училищната библиотека, за да расте тя заедно с децата, а ученици, занимаващи се с изобразително изкуство, подариха специално изработено тематично пано.