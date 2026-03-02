Женският тим на „Етър ВТ“ с тежка загуба в Севлиево

Загуба с 6:1 претърпя женският отбор на „Етър ВТ“ при гостуването на „Севлиево лейдис“ във втория пролетен кръг на футболното първенство. Домаките решиха мача още до средата на първото полувреме, когато нанизаха 4 безответни гола. Наставникът на „болярките“ Валентин Витанов бе със силно ограничен състав предимно от млади състезателки.

Още в 7-мата минута Зара Георгива откри резултата с майсторско изпълнение на ъглов удар, а в 11-ата Силвия Найденова удвои за севлиевки. Малко след това Габриела Богданова бе заменена от Анастасия Трифонова.

В 26-ата минута Йоана Томова покачи на 3:0, а две минути по-късно отново Силвия Найденова отбеляза четвъртото попадение. Валентин Витанов вкара в игра и Зорница Коева и Любомира Бозова на мястото на Мелиса Минкова и Константина Тодорова.

„Болярките“ успяха да намалят резултата чрез Зорница Коева, която се разписа в 55-ата минута за 4:1. Десет по-късно обаче Весела Петкова възстанови аванса, а малко след това капитанът на тима Елена Петкова оформи крайното 6:1.

Етърки заемат осмото място с актив от 15 точки. В следващия кръг на 15 март приемат от 15:30 ч. намиращия се след тях „Пирин“ (Благоевград).

„Етър ВТ“: Жанета Живкова, Мелиса Минкова (36 Зорница Коева), Габриела Богданова (25 Анастасия Трифонова), Румяна Огнянова, Теодора Димитрова, Йоана Иванова, Лора Василева, Паула Славова, Дария Шопова, Константина Тодорова (46 Любомира Бозова), Мирела Моева.