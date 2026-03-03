вторник, март 3, 2026
Последни:
ОбществоСтражица

Йордан Цонев: „Примерът на героите ни напомня, че свободата не е даденост, а отговорност…“

БОРБА БГ 56 четения 0 Comments

Уважаеми съграждани,

Днес отбелязваме Трети март – деня, в който преди 148 години бе подписан Санстефанският мирен договор и бе възстановена българската държавност.

С преклонение свеждаме глава пред подвига на всички знайни и незнайни герои, дали живота си за свободата на България.

Техният пример ни напомня, че свободата не е даденост, а отговорност – да я пазим, да я отстояваме и да я изпълваме със съдържание всеки ден.

Днес, когато живеем в свободна и независима държава – част от голямото европейско семейство, нека бъдем единни и достойни наследници на славната ни история.

Нека с общи усилия продължим да градим нашата община като място на възможности, солидарност и развитие.

Честит национален празник!

Да живее България!

Йордан Цонев

Кмет на община Стражица

Вижте още

от ЕС

6 млн. лева от ЕС за сигурността и благоустройството на великотърновските села

БОРБА БГ 1528 четения 0

Открито писмо от организациите на КНСБ и КТ „Подкрепа“ и работниците в ТЕЦ Марица 3 Димитровград

БОРБА БГ 150 четения 0

132 са героите от Поликраище загинали за България, в селото ги почетоха с военен ритуал

БОРБА БГ 392 четения 1

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *