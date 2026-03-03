Йордан Цонев: „Примерът на героите ни напомня, че свободата не е даденост, а отговорност…“
Уважаеми съграждани,
Днес отбелязваме Трети март – деня, в който преди 148 години бе подписан Санстефанският мирен договор и бе възстановена българската държавност.
С преклонение свеждаме глава пред подвига на всички знайни и незнайни герои, дали живота си за свободата на България.
Техният пример ни напомня, че свободата не е даденост, а отговорност – да я пазим, да я отстояваме и да я изпълваме със съдържание всеки ден.
Днес, когато живеем в свободна и независима държава – част от голямото европейско семейство, нека бъдем единни и достойни наследници на славната ни история.
Нека с общи усилия продължим да градим нашата община като място на възможности, солидарност и развитие.
Честит национален празник!
Да живее България!
Йордан Цонев
Кмет на община Стражица