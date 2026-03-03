Йордан Цонев: „Примерът на героите ни напомня, че свободата не е даденост, а отговорност…“

Уважаеми съграждани,

Днес отбелязваме Трети март – деня, в който преди 148 години бе подписан Санстефанският мирен договор и бе възстановена българската държавност.

С преклонение свеждаме глава пред подвига на всички знайни и незнайни герои, дали живота си за свободата на България.

Техният пример ни напомня, че свободата не е даденост, а отговорност – да я пазим, да я отстояваме и да я изпълваме със съдържание всеки ден.

Днес, когато живеем в свободна и независима държава – част от голямото европейско семейство, нека бъдем единни и достойни наследници на славната ни история.

Нека с общи усилия продължим да градим нашата община като място на възможности, солидарност и развитие.

Честит национален празник!

Да живее България!

Йордан Цонев

Кмет на община Стражица