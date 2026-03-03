Инж. Пламен Чернев: “Поклон пред саможертвата на хилядите герои”

Скъпи съграждани,

Отново е Трети март – национален празник на България, дата, която обединява и сплотява нашия народ! Носете гордо духа на Родината и вдъхвайте патриотизъм на всички идни поколения!

В този ден, както неведнъж сме казвали, е вплетена изконната наша мечта за национално обединение и съзидание. На 3 март идеалите на поколения борци за свобода и независимост най-сетне се увенчават с успех, който ознаменува началото на Третата българска държава.

Важно е да отбележим, че немалко са борците за национално освобождение в Сухиндол. Прекланяме се пред делото на Ботевия четник Неделчо Цанев, който тази година обявихме за почетен гражданин, на участника в Априлското въстание Русан Мирчев, както и на участника в Руско-турската освободителна война Филип Маджара, който посреща в Плевен цар Освободител и получава „Георгиевски кръст“ за храброст.

Поклон пред саможертвата на хилядите български, руски, румънски, сръбски, черногорски, финландски войници и такива от други държави, които завинаги оставят костите си в знаменитите битки на Шипка, край Плевен и по всички краища на тогавашната ни поробена родина.

Честит празник! Да живее Сухиндол, Бог да пази България!

Инж. Пламен Чернев

Кмет на община Сухиндол