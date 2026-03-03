12 невероятни секунди решиха финала за Купата на България по футзал, шампионът „Амиго Северозапад“ вдигна трофея

Гол в последните секунди реши финала за Купата на България по футзал, проведен в ДКС „Васил Левски“ във Велико Търново. Попаданието донесе трофея на шампиона „Амиго Северозапад“, а огорчението остана за домакините от Футзал клуб „Етър“, които заслужаваха да го вдигнат. Отборът се раздаде в пълна степен на терена, бори се до последния съдийски сигнал и показа, че бъдещето е пред него…

Във финалния мач срещу най-силния тим у нас 12 секунди преди края резултатът бе 3:3, а етърци организираха опасна атака, при която състезател не успя да засече топката пред самата голлиния. Съперникът направи контра и Петро Сенюк вкара за крайното 3:4, което донесе купата на гостите. При отсъствието на 5-6 основни състезатели поради наказания и контузии и въпреки, че не бе смятан за фаворит, великотърновският тим даде сериозен отпор на класния съперник и мачът държа в напрежение публиката до последните секунди. Столичани откриха рано чрез капитана Владимир Бахъров след центриране отляво – 0:1. Етърци отговориха с атаки, при които удари на Николай Георгиев бяха спасени, а друг негов изстрел се отклони от гредата. В самия край на полувремето Евгени Михов направи 0:2, но веднага Явор Генчев с мощен шут намали на 1:2 и върна интригата. Втората част започна с чисти възможности пред Момчил Кузманов и Любомир Генчев, но и вратарят на „Етър“ Кристиян Братованов имаше чудесни намеси. След контра Любо Генчев с майсторски гол се разписа за 2:2. После Димитър Видев от „Амиго“ с далечен изстрел в ъгъла направи 2:3. Това не отказа „болярите“ и в 39-ата минута Николай Иванов с прострелващ шут върна надеждите – 3:3. Нещата отиваха към дузпи, когато в заключителните секунди „Етър“ на празна врата пропусна да вкара за 4:3, но в ответната атака Сенюк бе точен и опитните гости измъкнаха победата и купата. Бронзов медалист стана „Левски“, който в мача за 3-4 място разгроми „Черно море“ със 7:2.

Както Борба писа до финалния мач „Етър“ достигна след победа с 5:2 над „Левски“, а „Амиго Северозапад“ преодоля с 3:0 „Черно море“.

Купата бе връчена на победителите от Николай Стайков – председател на комисията по футзал и минифутбол в БФС, който пожела на Велико Търново всяка година да организира финалите за Купата на България заради перфектната организация. Той връчи и медалите на двата отбора-финалисти заедно с директора на ОП „Спортни имоти и прояви“ Петко Павлов.