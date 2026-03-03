Петър Ганев: „Днешният празник е правдиво отражение на дългогодишната борба за освобождение!“

Уважаеми съграждани,

Отново отбелязваме националния празник на Република България. Трети март е дата, която ни обединява и издига на пиедестал националната ни гордост. Празникът е правдиво отражение на дългогодишната борба за освобождение!

Днес благодарим на всички, които направиха възможна нашата свобода. Зад този акт обаче стоят силата, кръвта и саможертвата на българския народ, вплетена в Българското опълчение и втъкана във вените на всеки български революционер и герой. В тази своеобразна енциклопедия на родната ни свобода борческа Златарица също заема своето достойно място.

Затова днес се покланяме пред нашите предци и не забравяме тяхното велико дело. Преди всичко обаче знаем, че свободата трябва да се отстоява всеки ден!

Честит празник!

Петър Ганев

Кмет на община Златарица