Венцислав Спирдонов: „Те обичаха България повече от себе си“
Скъпи съграждани и жители на община Велико Търново,
Днес честваме 148 години свобода!
Това е празник, който свързва миналото, настоящето и бъдещето чрез силата на националния ни идеал.
Ден на признателност и памет. Ден, в който си припомняме петте века на османско владичество и свеждаме глава пред героите на Възраждането, които пожертваха живота си, за да бъде свободата не само мечта, а реалност.
Реалност, в която днес имаме честта да живеем и отговорността да пазим – заради бъдещето на нашите деца и на България.
Любовта към Родината е най-висшият идеал. Тя дари безсмъртие на най-великите ни българи – онези, пред чиито паметници заставаме с преклонение и благодарност. Те обичаха България повече от себе си. Тази обич е техният завет към нас – да бъдем силни като народ, да устояваме на изпитанията на времето и уверено да вървим напред.
Свободата е ценност. Безценна и жизненоважна, за да я има България.
Нека я пазим – първо в сърцата и мислите си.
Нека я пазим с отговорност – в името на бъдещите поколения.
Честит празник!
Бъдете горди българи!
Венцислав Спирдонов
Председател на Великотърновски общински съвет