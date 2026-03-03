Венцислав Спирдонов: „Те обичаха  България повече от себе си“

Скъпи съграждани и жители на община Велико Търново,

Днес честваме 148 години свобода!

Това е празник, който свързва миналото, настоящето и бъдещето чрез силата на националния ни идеал.

Ден на признателност и памет. Ден, в който си припомняме петте века на османско владичество и свеждаме глава пред героите на Възраждането, които пожертваха живота си, за да бъде свободата не само мечта, а реалност.

Реалност, в която днес имаме честта да живеем и отговорността да пазим – заради бъдещето на нашите деца и на България.

Любовта към Родината е най-висшият идеал. Тя дари безсмъртие на най-великите ни българи – онези, пред чиито паметници заставаме с преклонение и благодарност. Те обичаха България повече от себе си. Тази обич е техният завет към нас – да бъдем силни като народ, да устояваме на изпитанията на времето и уверено да вървим напред.

Свободата е ценност. Безценна и жизненоважна, за да я има България.

Нека я пазим – първо в сърцата и мислите си.

Нека я пазим с отговорност – в името на бъдещите поколения.

Честит празник!

Бъдете горди българи!

Венцислав Спирдонов

Председател на Великотърновски общински съвет