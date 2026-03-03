вторник, март 3, 2026
32 са общинските жилища в Лясковец, всичко е запълнено

Ана Райковска

С 32 общински жилища – апартаменти и къщи, разполага Община Лясковец и всички са запълнени.

Наскоро комисията, която отговаря за подбора на наемателите, е заседавала и в края на февруари изготви списъка с наемателите за 2026 г. На 9 семейства, някои от които многолюдни, договорите ще бъдат преподписани за нов период, а новонастанени няма да има.

„Всъщност молбите, които не са уважени, не са толкова много, защото хората просто знаят, че свободни жилища няма. Жилищният фонд е ограничен и това налага прилагане на ясни и строги критерии за настаняване и освобождаване, както и максимален срок за пребиваване в общинските жилища. За тези, които вече са настанени, е добре, още повече че наемът остава същият като миналата година”, коментира за „Борба” кметът на Лясковец Васил Христов.

Апартаментите и къщите общинска собственост са на 40 и повече години, базата е остаряла и амортизирана, но средства за по-големи ремонти няма. Правят се само спешни ремонти, като например – ако покривът протече.

Поне до 2027 г. не се предвижда придобиването на нови жилища, пак заради ограничения финансов ресурс, допълни Васил Христов. Това официално е обявено в Стратегията за управление на общинската собственост за периода 2023 – 2027, приета с решение на Общинския съвет.

Ана РАЙКОВСКА

 

