540 възрастни хора се учиха да танцуват безплатно при професионалисти

540 ВЪЗРАСТНИ ХОРА ОТ ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ДЕБЕЛЕЦ И СЕЛАТА ПЧЕЛИЩЕ, САМОВОДЕНЕ, ПЛАКОВО И РЕСЕН се включиха в културния живот на Общината в рамките на проект „ИКИГАЙ 60+“. Участници се забавляваха, учиха се да танцуват и доказаха, че годините са просто число.

Успешният финал на дейностите приключи с премиерното представление на танцовия пърформънс „Безвремие в стъпки“.

Участниците се включиха и в 8 безплатни танцово-театрални ателиета в залите на UN BESO art & dance center.

Проектът осигури равнопоставен достъп до сценични изкуства в малки населени места, насърчи активния начин на живот и създаде устойчива общност, в която изкуството се превърна в мост между поколенията.

„Нашият проект доказа, че възрастта не е пречка за активен и пълноценен живот чрез изкуството, предоставяйки възможности за социален контакт, физическа активност и психологическа подкрепа“, каза Иглика Иванова, инструктор в танцовата школа.

„Показахме на възрастните хора, че те са видими и важни, че имат място при нас и сме готови да им подарим това преживяване и тази радост, която самите ние изпитваме, докато танцуваме“, допълва Дарина Георгиева.

Проектът „ИКИГАЙ 60+“ бе финансиран от Европейския съюз по Схема за безвъзмездна помощ „Ново поколение местни политики за култура за големи общини“.

Галина ГЕОРГИЕВА

