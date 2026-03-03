вторник, март 3, 2026
Арзие от Велико Търново прави мартеници в Стокхолм

Михаил Михалев 44 четения 0 Comments

Учителката Арзие Пастърмаджиева от Велико Търново се включи в инициатива на Първото българско неделно училище в Стокхолм за изработване на мартеници.

Мероприятието е традиционно и беше отворено за граждани с деца. В шведската столица пристигнаха гости от други градове и райони като Малмьо и Гьотеборг с родители и деца на различна възраст, както и посланик Стойчева-Етрополски.

Арзие беше част инициативата заедно със своята племенница Сенай, която е на 16 г. и за пръв път разбрала кои са Пижо и Пенда.

Арзие и нейната племенница Сенай

Арзие Пастърмаджиева е учител в учебната 2013-2014 година в различни общински училища в област Стокхолм. Тя е завършила Хуманитарна гимназия в старата столица и Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“.

Повече от 10 години преподава български език в шведската столица и е пазител на българските традиции в северната държава. Причините за заминаването й са икономически.

Днес Арзие пази в сърцето си България и родния град Велико Търново. Идва си винаги с усмивка и надежда, че един ден ще се завърне у дома.

Михаил МИХАЛЕВ

 

 

 

