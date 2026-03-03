Д-р Николай Пирогов лекувал в Преображенския манастир ранени бойци за свободата на България

Паметна плоча в светата обител напомня за подвига му

ПРЕОБРАЖЕНСКИЯТ МАНАСТИР КРАЙ ВЕЛИКО ТЪРНОВО ПАЗИ ПАМЕТТА НА ЕДИН ОТ НАЙ-БЕЛЕЖИТИТЕ СЪВРЕМЕННИЦИ НА РУСКО-ТУРСКАТА ОСВОБОДИТЕЛНА ВОЙНА – Д-Р НИКОЛАЙ ПИРОГОВ.

Хирургът участва в медицинското осигуряване на бойните действия в България и се посвещава на изцелението на ранените в сраженията войници. По време на битките светата обител е превърната във военна болница.

Паметна плоча в християнския комплекс свидетелства, че 180 ранени руснаци при битката край Елена са пристигнали в лечебницата в Преображенския манастир. Според надписа болницата е била посетена в периода 25 – 28 декември 1877 година от д-р Пирогов.

В тези тежки зимни дни бележитият хирург не просто инспектира военните лазарети, а лекува пострадалите и организира медицинската помощ. Като основоположник на военно-полевата хирургия той прилага опита си в условията на фронтова реалност – сред студ, недостиг на медикаменти и постоянен приток на ранени.

Зад каменните стени на манастира монашеските килии са превърнати в болнични помещения. Там се извършват превръзки, хирургични интервенции и лечение на тежки травми, получени в сраженията.

Идеите и практиката на д-р Пирогов оказват огромно влияние върху развитието на хирургията и организацията на медицинската служба в армията.

Според историческите справки медикът пристига у нас, когато е на 67 години. Идва на 10 октомври 1877 г. и получава пълна свобода на действие от руското командване. Започва да обхожда фронтовите райони и лично наставлява колегите си в лечението на ранените войници.

Въпреки напредналата си възраст д-р Пирогов изминава с каруца и шейна около 700 км, за да оперира войници от фронта между реките Вит и Янтра. Посещава 22 населени места и връща към живота стотици бойци. Прави всичко това абсолютно безплатно. Основната му болница е в село Горна Студена, където се намира главната квартира на руското командване и където днес има музей в негова чест. Там медикът е правил две визити. Едното посещение е било за лечението на ранените при боевете при Шипка, а второто – по време на епидемията от коремен тиф, от който са починали много от лекуваните в болницата войници и офицери.

Пирогов въвежда у нас медицинския триаж – разпределение на ранените според тежестта на травмата. За първи път прилага гипсовите превръзки при счупвания на крайниците, подобрявайки зарастването и снижавайки инвалидността. По негова инициатива се създават групи от милосърдни сестри, които да помагат на лекаря на фронта. Безценен е опитът му и с етерната наркоза, която прави още по време на Кавказката война и доразвива у нас.

Последните години от живота си д-р Пирогов прекарал в имението си Чери край Виница.

Отива си от този свят на 5 декември 1881 г.

Малко преди смъртта си прави още едно откритие. Предлага нов начин за балсамиране на мъртвите. По тази техника тялото на самия хирург е балсамирано и се съхранява и до ден днешен в специална крипта в църквата на село Вишня.

Галина ГЕОРГИЕВА