„Етър ВТ“ запълва паузата с контрола с третодивизионен тим

Контролна среща с третодивизионния „Черноломец“ (Попово) ще изиграе „Етър ВТ“, съобщи старши треньорът Иван Иванов. „Виолетовите“ ще почиват принудително в поредния кръг, защото трябваше да срещнат ФК „Крумовград“, но той се отказа от участие в шампионата. Така тимът ще запълни двуседмичната пауза преди дългоочакваното дерби с „Локомотив“ (Г. Оряховица) със спаринг срещу третодивизионния „Черноломец“, който също по програма почива. В него играят бившите етърци Тихомир Кънев и Беадир Беадиров, както и доскорошният голмайстор на „Локомотив“ (ГО) Георги Колев. Мачът между „Етър“ и „Черноломец“ ще бъде в събота, 7 март, във Велико Търново, като изборът на терен ще е в зависимост от атмосферните условия. Наставникът Иван Иванов обяви, че ще даде шанс на всички налични футболисти да изиграят по едно полувреме от 45 минути.