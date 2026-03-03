вторник, март 3, 2026
Последни:
Спорт

„Етър ВТ“ запълва паузата с контрола с третодивизионен тим

БОРБА БГ 10 четения 0 Comments

Контролна среща с третодивизионния „Черноломец“ (Попово) ще изиграе „Етър ВТ“, съобщи старши треньорът Иван Иванов. „Виолетовите“ ще почиват принудително в поредния кръг, защото трябваше да срещнат ФК „Крумовград“, но той се отказа от участие в шампионата. Така тимът ще запълни двуседмичната пауза преди дългоочакваното дерби с „Локомотив“ (Г. Оряховица) със спаринг срещу третодивизионния „Черноломец“, който също по програма почива. В него играят бившите етърци Тихомир Кънев и Беадир Беадиров, както и доскорошният голмайстор на „Локомотив“ (ГО) Георги Колев. Мачът между „Етър“ и „Черноломец“ ще бъде в събота, 7 март, във Велико Търново, като изборът на терен ще е в зависимост от атмосферните условия. Наставникът Иван Иванов обяви, че ще даде шанс на всички налични футболисти да изиграят по едно полувреме от 45 минути.

Вижте още

Кооперация „Златен клас“ подкрепи шахмата в Недан, планират първият проведен турнир да стане традиционен

БОРБА БГ 283 четения 0

Безпроблемна победа за „виолетовите“, Данислава Петрова най-резултатна, с 12 гола

БОРБА БГ 101 четения 0

„Студентите“ почнаха силно срещу аутсайдер, отпускане за малко не им коства крайния успех

БОРБА БГ 131 четения 0

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *