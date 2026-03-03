Футзал клуб „Етър“ пречупи „Левски“ (София) и е на финал за Купа България

Отборът на Футзал клуб „Етър“ победи с 5:2 „Левски“ (София) на полуфинала за Купата на България и снощи спори за трофея в директен мач с шампиона Амиго Северозапад. Без шестима титуляри в редовете си „виолетовите“ изиграха силен мач и обърнаха съперника си, който водеше до почивката. Двата отбора направиха динамичен двубой с високо качество. За „Етър“ отсъстваха поради наказания Момчил Кузманов, Ростислав Данчев и Александър Краев, а поради контузии – Христо Марков, Теодор Иванов и Андрей Петров. Дебют за тима направи Божидар Петров.

Пред горещата подкрепа на двете агитки в ДКС „Васил Левски“ мачът започва оспорвано и двамата вратари имаха силни намеси. В 5-ата минута обаче „Левски“ поведе с гол на Павлин Кузов – 0:1. Етърци натиснаха и два пъти топката срещна гредите след удари на Николай Георгиев и Николай Иванов. Имаше и няколко пропуска, а вратарят Бориславов също бе с добри намеси.

Втората част тръгна с бърза обрат до 2:1, с голове на Николай Георгиев и Георги Николов. Бързите атаки затрудниха „сините“, чийто вратар спаси удари на Явор Генчев и Георги Николов. В средата на полувремето Денислав Николов покачи на 3:1.

„Левски“ заигра с „летящ вратар“, но бе наказан още два пъти с далечни удари на Николай Георгиев и Любомир Генчев опразнената врата, а преднината набъбна на 5:1. Нови силни намеси имаше Ивайло Бориславов, а в края от дузпа Данило Васов направи загубата малко по-почетна – 5:2. В другия полуфинал „Амиго Северозапад“ не остави шансове на „Черно море“, побеждавайки с 3:0

Днес от 14:00 ч. е мачът за бронзовите медали между „Черно море“ и „Левски“, а от 16:00 ч. в ДКС „В. Левски“ е и големият финал за Купата на България между „Етър“ и „Амиго Северозапад“.

„Етър“: Ивайло Бориславов, Любомир Генчев, Божидар Петров, Николай Иванов, Николай Георгиев, Денислав Николов, Янислав Илиев, Явор Генчев, Делян Дончев, Георги Николов.