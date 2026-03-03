Генерал Гурко прави Плаково център на руската армия

Великотърновското село Плаково ще остане завинаги записано в родната, а и в руската история. Населеното място се превръща в щаб на освободителната армия през лятото на 1877 г.

Център на щаба става красива къща в населеното място, от където се ръководят бойните действия във войната 12 дни.

Този факт е малко известен, но паметното събитие е увековечено с плоча върху голямата къща. На нея е изписано, че освободителят на Велико Търново е отсядал там в периода 30 юни – 12 юли 1877 г. Местни жители разказват, че именно от този дом ръководел руската армия, която се гласяла да мине в Южна България след освобождението на старата столица. Ходът на Руско-турската освободителна война минал и през други търновски села, завинаги от османско робство били отървани още Присово, Войнежа, Средни колиби и Райковци.

Самата къща е знакова за Освободителното движение изобщо.

В масивната сграда в центъра на селото е отсядал и Апостола на свободата Васил Левски. Той се приютяват там два пъти. Самата къща е била известна като хана на хаджи Стою. Имало и кафене, в което турци често се събирали. А Дякона е идвал за тайно събрание в стаите над него. Изобщо историята на Плаково е изключително богата. В двора на местната църква има войнишки паметници, които и до днес пазят славата на някогашните борци за свобода. В центъра е паметникът на антифашиста Деньо Георгиев.

За това по идея на бившата кметица Петя Кънчева се създава музей на селото в местното читалище. Вътре се съхраняват исторически находки, които проследяват развитието на селото. Има експозиция със стари снимки с името „Плаково в три века“. Също и табла от създаването на 18-ти етърски пехотен полк, в който са зачислени и двама жители на Плаково. Пази се и сметачен апарат на близо 100 години, стар глобус от незапомнени времена и прожекционни апарати. Съхранен е и старият училищен звънец, който вършил неуморно работата си до 1999 г. Също така се пази и протоколът от създаването на ТКЗС-то. Интересна находка е Законът за брака, обнародван през 1945 година.

Читалище „Просвета“ е основано през 1873 г.

През годините там е имало мъжки хор, който през 1956 г. е преобразуван в женски. А местната библиотека разполага с над 8000 тома. Залата на читалището може да побере 250 души.

Михаил МИХАЛЕВ

Снимки: авторът