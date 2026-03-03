Хандбалният „Локомотив” мина победно през зала „Орловец”

В среща от XV кръг на елитната хандбална група при мъжете, отборът на „Локомотив” (Горна Оряховица) победи като гост „Чардафон” (Габрово) с 25:37. Двубоят се изигра в спортна зала „Орловец”, където домакините се надяваха да зарадват своята публика, но шампионите показаха класа и заслужено стигнаха до успеха.

Гостите от Горна Оряховица започнаха по концентрирано и първи поведоха в резултата 0:1 и 1:2. Младият и амбициозен състав от Габрово реагира бързо, изравни за 3:3 в седмата минута и дори поведе с 5:3, демонстрирайки желание и добра игра.

„Железничарите“ не позволиха преднината на домакините да се задържи дълго. С два последователни гола те възстановиха равенството 5:5 в 14-ата минута, а малко по-късно обърнаха резултата в своя полза за 8:10. Последва ново изравняване 10:10, но в заключителните минути на първата част шампионите показаха характер и ефективност в атака. След серия от точни попадения те се оттеглиха на почивката с комфортна преднина 13:19.

След подновяването на играта „локомотивци“ продължиха да диктуват темпото. В началото на второто полувреме те постепенно увеличиха разликата до 15:22, а до средата на частта резултатът вече беше 17:25. Въпреки подкрепата от трибуните домакините не успяха да намерят сили за обрат. В оставащото време на срещата гостите контролираха събитията на терена и закономерно стигнаха до убедителното 25:37 в края на мача.

„Локомотив“: Георги Василев, Любен Иванов, Йордан Попов, Петър Николов, Тодор Калчев, Владислав Йоргов, Кристиян Йорданов, Николай Генов, Божидар Симеонов, Михаил Пенев , Златомир Колев, Иво Иванов, Пламен Катрев, Велизар Драганчев, Християн Колев, Любослав Димитров.