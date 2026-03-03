Инж. Даниел Панов: „Епохата на мрак и потисничество роди най-великите“

Скъпи великотърновци,

Трети март е!

Националният ни празник – ден, посветен на свободата!

Преди 148 години България отново изгрява на картата на Европа като държава.

Държава, която пет века преди това бе окована в робски вериги.

Епоха на мрак, потисничество, сълзи и гибел.

Но и време, родило най-великите, най-големите ни българи. Героите, които никога не позволиха българския дух да угасне, разпалиха пламъка му и с живота си постигнаха безсмъртие.

В името на свободата!

На тях първо дължим Трети март като историческо събитие. Тяхното дело осмисли и доведе до Съединението и Независимостта. Днес живеем в България – свободна и равноправна в Европа, защото те никога не се предадоха.

Почитта към паметта на националните ни герои и духовните ни водачи е най-малкото, което можем да направим днес в знак на признателност.

Да обичаме България и да пазим свободата е наследството, което имаме.

За да растат децата на Велико Търново и на Родината ни, гордеейки се, че са българи и носейки силата на духа на предците ни.

Дълбок поклон, герои!

Признателност и пред храбрите войници, сражавали се редом с предците ни по нашите земи в Руско-турската война от 1877-1878-а година.

Единството е историческият завет, който трябва да намерим, осмислим и изпълним. В името на тези, които идват след нас.

Честит празник!

Да живее България!

Да живее Велико Търново!

Даниел Панов

Кмет на Община Велико Търново

Председател на Националното сдружение на общините в Република България