вторник, март 3, 2026
Последни:
Дилян Млъзев
ЕленаОбщество

Инж. Дилян Млъзев: „Независимостта е изстрадано и извоювано право, постигнато с единство и решимост“

БОРБА БГ 3 четения 0 Comments

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

СКЪПИ СЪГРАЖДАНИ,

На историческата дата Трети март се навършват 148 години от Освобождението на България – от подписването на Санстефанския мирен договор, с който след дълги години изпитания е поставена първата решителна крачка към възстановяването на българската държава.

Трети март е ден на признателност към всички, извоювали свободата ни с вяра, смелост и саможертва – към опълченци, революционери и просветители, поставили отечеството над личната си съдба.

Националният ни празник напомня, че независимостта е изстрадано и извоювано право, постигнато с единство и решимост. Тя е плод на дългогодишни борби, на твърда вяра в националния идеал и готовност за саможертва в името на бъдещите поколения.

За нас, еленчани, Трети март има особена стойност. Елена е духовно средище на Възраждането и родно място на достойни българи, дали своя принос в борбите за църковна и национална независимост. И днес нашият край пази спомена за жертвите, принесени в името на свободата. Наш дълг е да съхраним завета им – с честен труд, сплотеност и грижа за бъдещето на децата ни.

Дълбок поклон пред славните герои, дали живота си за свята България!

ЧЕСТИТ НАЦИОНАЛЕН ПРАЗНИК!

ДА ЖИВЕЕ БЪЛГАРИЯ!

 

Инж. Дилян Млъзев

Кмет на община Елена

Вижте още

Инсулт покоси бившия шеф на Военна полиция Стефан Стоянов само на 63 г.

БОРБА БГ 5624 четения 1
комарите

В Свищов започва обработка срещу комарите

БОРБА БГ 125 четения 0

Съветниците от „Демократична България“ направиха приемна

БОРБА БГ 297 четения 1

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *