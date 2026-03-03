Инж. Дилян Млъзев: „Независимостта е изстрадано и извоювано право, постигнато с единство и решимост“

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

СКЪПИ СЪГРАЖДАНИ,

На историческата дата Трети март се навършват 148 години от Освобождението на България – от подписването на Санстефанския мирен договор, с който след дълги години изпитания е поставена първата решителна крачка към възстановяването на българската държава.

Трети март е ден на признателност към всички, извоювали свободата ни с вяра, смелост и саможертва – към опълченци, революционери и просветители, поставили отечеството над личната си съдба.

Националният ни празник напомня, че независимостта е изстрадано и извоювано право, постигнато с единство и решимост. Тя е плод на дългогодишни борби, на твърда вяра в националния идеал и готовност за саможертва в името на бъдещите поколения.

За нас, еленчани, Трети март има особена стойност. Елена е духовно средище на Възраждането и родно място на достойни българи, дали своя принос в борбите за църковна и национална независимост. И днес нашият край пази спомена за жертвите, принесени в името на свободата. Наш дълг е да съхраним завета им – с честен труд, сплотеност и грижа за бъдещето на децата ни.

Дълбок поклон пред славните герои, дали живота си за свята България!

ЧЕСТИТ НАЦИОНАЛЕН ПРАЗНИК!

ДА ЖИВЕЕ БЪЛГАРИЯ!

Инж. Дилян Млъзев

Кмет на община Елена