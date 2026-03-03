Инж. Емануил Манолов: „Да помним, че силата на държавата започва от силата на всяко българско семейство“
Уважаеми жители на област Велико Търново,
Уважаеми съграждани от община Павликени,
На днешната дата преди 148 години България възкръсва на картата на Европа. От този ден до днес на 3 март свеждаме глава пред всичко онова, което ни прави българи – нашите корени, нашите традиции и нашата памет.
Националният празник е време да си припомним, че силата на държавата започва от силата на всяко българско семейство, от всяко селище и от всеки човек, който пази живи обичаите и езика ни. Трети март е ден, в който се връщаме към корените си и си даваме сметка колко е важно да пазим това, което сме наследили.
Павликенският край има своята достойна следа в историята. Тук са живели и работили личности, които са отстоявали честта на родината, изграждали са просветни и културни средища, възпитавали са поколения в уважение към знанието и традицията. Тяхната ежедневна борба е част от голямата история на България.
Днес дългът ни е да продължим тяхното дело – да пазим празниците, обичаите и вярата си, да поддържаме живи читалищата и училищата, да възпитаваме децата си в почит към родното.
Нека този ден ни обединява около ценностите, които ни правят българи!
Да живее България!
Честит празник!
Инж. Емануил Манолов
Кмет на община Павликени