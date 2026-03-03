вторник, март 3, 2026
Малки чифлик
Общество

Малки чифлик показа как се празнува с памет, гордост и сърце

БОРБА БГ

И тази година село Малки чифлик достойно отбеляза празника на Освобождението. Жители от всички поколения се събраха пред паметната плоча, на която са изписани имената на местни герои, отдали живота си за свободата на България. В знак на признателност бяха поднесени цветя.

Празничната програма бе изпълнена с родолюбие. Деца рецитираха стихове за България, звучаха патриотични песни, а на площада се изви кръшно българско хоро.

„Малки чифлик за пореден път доказа, че когато кметството, читалището и Центърът за работа с деца и младежи обединят усилия, резултатът е повече от организация на събитие – това е съхраняване на памет, възпитаване на ценности и изграждане на общност“, споделиха от селото.

