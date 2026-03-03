Николай Рашков: “Поколения българи пренесоха бляна за свобода през пет столетия”
Подписването на Санстефанския мирен договор, очертал границите на свободна България, идва за народа ни с усещане за справедливост и огромно щастие!
Но този акт през 1878 г. не настъпва внезапно. Зад него стоят поколения българи, родени в робство, но успели да съхранят езика си, вярата си, своята гордост и идентичност и пренесли бляна за свобода през пет столетия.
А Горна Оряховица има своята ярка роля в цялото освободително движение! Историята на българския народ е писана и от личности като Георги Измирлиев, Елена, Вичо и Сидер Грънчарови, Иван Панов Семерджиев, Анастас Бендерев, Георги Бошнаков и много други.
Днес свеждаме глави пред саможертвата на хилядите знайни и незнайни опълченци, сред които са и близо 200 мъже от горнооряховските селища!
Вечна памет на героите!
Да живее България!
С уважение: Николай Рашков
Кмет на община Горна Оряховица