Обществено порицание на подсъдимия Симон Златков Милков

Да бъде изпълнено чрез публикуване на диспозитива на присъдата в местен вестник

С ПРИСЪДА

N 25/13.05.25 г.,

в сила от 01.12.25 г. по Наказателно дело частен характер N 652/24 на ВТРС, въз основа данните по делото и Закона

Симон Златков Милков е признат за ВИНОВЕН в това, че на 15.11.2022 г. в 18:13 часа във видео материал, излъчен на живо, по друг начин – чрез глобалната интернет мрежа (WorldWideWeb), в социалната мрежа Facebook в страницата “Шибанистан”, със заглавие “Няма край неЧовешката злоба!”, във времевия интервал на видеоклипа от 12:13 мин. до 12:45 мин. приписал на частния тъжител Явор Руменов Божанков престъпление с фразата: “понечих да покажа, че Явор Божанков купува гласове на поразия на всички избори, няма значение дали е кандидат за кмет или кандидат за депутат…” – престъпление по чл. 148, ал. 1, т. 2 вр. чл. 147, ал. 1 от НК.

На основание чл. 148, ал. 1, т. 2 вр. чл. 147, ал. 1 от НК, чл. 36 и чл. 54 от НК НАЛАГА на подсъдимия Симон Златков Милков наказание ГЛОБА в размер на 2000 лв. (две хиляди лева) и ОБЩЕСТВЕНО ПОРИЦАНИЕ, което да бъде изпълнено чрез публикуване на диспозитива на присъдата в един местен вестник.

ОСЪЖДА подсъдимия Симон Златков Милков ДА ЗАПЛАТИ на Явор Руменов Божанков сумата от 10 000 (десет хиляди) лева, представляващи обезщетение за претърпените от престъплението неимуществени вреди, ведно със законната лихва върху тази сума от датата на извършване на престъпното деяние – 15.11.2022 г., до окончателното изплащане, както и сумата от 3600 (три хиляди и шестстотин) лева, представляващи заплатен адвокатски хонорар за защитник и сумата от 12 (дванадесет) лева, представляваща заплатена по делото държавна такса.