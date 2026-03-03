Отличникът курсант-старшина Иван Бозов получи наградата си на националния празник

Курсант-старшина Иван Бозов от Националния военен университет „Васил Левски“ получи тържествено общинската наградата „Трети март“. Той получи почетна грамота на Община Велико Търново, голям пластичен знак и малък нагръден. Те му бяха връчени от кмета Даниел Панов и председателя на Общинския съвет Венцислав Спирдонов.

Младият мъж впечатли присъстващите с високо чувство за дълг и признателност към своите командири, приятели и роднини. Той изрази благодарността си към Националния военен университет и Общинския съвет, че сред всички достойни кандидатури е отличено неговото име.

„Да бъда носител на наградата „Трети март“ за мен е изключителна чест. Приемам я с най-висока оценка и признание за вложения от мен труд от обучението ми до момента. Никога не съм се съмнявал, че посоката, която вървя, е правилната. Но това отличие ми дава увереност, че положеният труд се отблагодарява. В моята професия няма място за горделивост и самонадеяност. Осъзнавам отговорността, която носи професията на военнослужещия. Аз съм готов да нося дълга си с чест. Ще си позволя да цитирам полковник Борис Дрангов: „За да служиш достойно и полезно, отречи се от себе си“. И нека днес си спомним за устрема и дръзновението на нашите предци, да благодарим, че живеем в независима и свободна държава. Аз и моите колеги сме готови да изпълним нашия дълг към България и нейното бъдеще е висша ценност и отговорност“, каза в словото си курсант-старшина Бозов.

Той е отличник в своето обучение. Роден е в Пловдив, възпитаник на Профилирана гимназия по архитектура, строителство и геодезия „Архитект Камен Петков“. През настоящата година завършва обучението си по военна специализация „Материални ресурси, предвижване и транспорт“ и гражданска специалност „Стопанска логистика“ във факултет „Логистика и технологии“ на НВУ „Васил Левски“.

Средният успех от обучението му е отличен 5,60, а успехът от държавния изпит по гражданската специалност е отличен 6,00. Бозов е активен спортист, с добра физическа и психическа подготовка, участва в отборите на НВУ „Васил Левски” по лека атлетика, планинско бягане и отбора по футбол.

Класирал се е на призови места в държавните военни шампионати по лека атлетика, планинско бягане и футбол на малки врати. Заемал е различни командни длъжности като командир на отделение, заместник-командир на взвод и главен сержант на батальон – дубльор. Владее на много добро ниво английски език по стандартите на НАТО.

Михаил МИХАЛЕВ