Подменят цялата водопроводна мрежа на село, в което ползват по 2 часа вода за денонощие

За 1 година трябва да бъдат положени 17 км тръби за над 4,2 млн. евро

Предстои дългоочакваната реконструкция на водопроводната мрежа на с. Никюп, която трябва да сложи край на постоянните аварии и драстичния режим, на който жителите са подложени от години. И сега в селото вода има по 1-2 часа в денонощие, което не може да се нарече нормален начин на живот. Обявена е обществена поръчка в търсене на изпълнител, като изискването това да е една строителна фирма за цялата строителна дейност. И тъй като обектът в едната си част е първа категория, а в друга – втора, строителят трябва да е вписан в Централния професионален регистър на строителя за съответната категория строеж.

На практика ще бъде подменена цялата водопроводна мрежа на Никюп, като новопроектираната е с обща дължина 16 614 метра. Стойността на обекта е 4 231 962,9 евро и средствата са осигурени. Инвестиционният и техническият проект са дело на фирма „Импро“, с която Община Велико Търново като възложител има сключен договор.

На основните отклонения от главните клонове и началото на водопроводен клон ще се монтират спирателни кранове с охранителна гарнитура, чрез които да е възможно изолиране на няколко квартала. Освен уличните водопроводи се предвижда подмяна на всички стари сградни водопроводни отклонения, ще се монтират нови тротоарни спирателни кранове в границите на бъдещия тротоар на 0,50 м от външния ръб на бордюра.

В настоящия момент водоснабдяването на село Никюп се осъществява само от водовземен участък с гарантирани водни количества през летно-есенния сушав период от порядъка на 1,2 л/сек, което е крайно недостатъчно за задоволяване на нуждите на селото, и по тази причина тогава се въвежда особен воден режим.

Имайки предвид резултатите от проведеното хидрогеоложко проучване, се предвижда реконструкция на съществуващото водовземно съоръжение за питейно-битово водоснабдяване на селото. Сега функциониращият отточен дренаж, работещ в условията на каптажно съоръжение, се намира на 1,6 км северозападно от селото, строен е през 1940 г. и не върши работа. Той е положен над водоносния слой (хоризонтален непотопен дренаж), като новият дренаж ще бъде подземен със средна дълбочина 6,50 метра.

Предвижда се също успоредно на тласкателния водопровод да се изгради и нов хранителен водопровод, който ще тръгне от резервоара до селото с дължина около 435 м по права линия, след което продължава до центъра на селото, от 465 м. Последният участък до водопроводното отклонение за гробищния парк ще е с дължина 823 метра.

От главния хранителен водопровод се отклоняват два основни водопроводни клона, те ще се изпълняват на два етапа.

Водопроводната мрежа от новите тръби ще се полагат по улици с различен тип настилка – асфалт, трошени камъни, а има и участъци, които минават в зелените площи на улицата. След подмяната на тръбите на отделните участъци от водопроводната мрежа настилките ще бъдат възстановени.

Трасето на новия довеждащ водопровод е аналогично на съществуващия, разположен успоредно и от западната страна на съществуващия асфалтов път, свързващ с. Никюп с архитектурния резерват. Новото трасе е така избрано, че да преминава в сервитута на пътя и да не се засягат други странични поземлени имоти. Изпълнението на работите не засяга територията на архитектурния резерват.

Минимален срок на изпълнение на строително-монтажните работи на обекта е 360 календарни дни, а максималният – 400.

Ана РАЙКОВСКА

Сн. авторката, архив