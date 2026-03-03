Продават благотворително цветя за инвитро подкрепа на семейства

БЛАГОТВОРИТЕЛНАТА КАМПАНИЯ „С ЦВЕТЕ В РЪКА СРЕЩУ РЕПРОДУКТИВНИТЕ ПРОБЛЕМИ“ ще се проведе на 7 и 8 март във Велико Търново.

Акцията се организира от Ротаракт и Интеракт клубовете в старата столица и се реализира съвместно с фондация „Искам бебе“.

Младежите ще продават цветя, а цялата събрана сума от инициативата ще бъде насочена към подкрепа на семейства, които мечтаят за рожба, но единственият шанс за това е инвитро процедура.

Кампанията ще се проведе в два пункта.

Единият е пред МДТ “К. Кисимов” от 11:00 до 16:00 ч. на 7 и 8 март, а другият е в парк „Дружба“ на 7 март от 12:00 ч. Тогава ще се проведе празнично събитие съвместно с клуба по народни танци „Хоп-троп“.

„Акцията има за цел да насочи общественото внимание към репродуктивните затруднения – проблем, който засяга над 145 000 двойки в България, като се смята, че всяка шеста двойка среща трудности със зачеването. Чрез инициативата си поставяме две основни цели – да повишим информираността по темата ида подкрепим семейства с репродуктивни проблеми в стремежа си да се докоснат до своята мечта“, споделят организаторите.

Миналата година акцията събра над 2300 лв.

Галина ГЕОРГИЕВА