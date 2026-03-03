Първокласник рецитира „Възпоминания от Батак“ на площада в Горна Оряховица

С богата програма в Горна Оряховица отбелязаха 148 години от Освобождението на България. Пред сградата на Общината беше издигнат родния трибагреник, а кметът Николай Рашков се обърна към всички жители на железничарския град.

„Благодаря на всички великолепни горнооряховски таланти, които днес направиха празника толкова истински! Вокална формация „Оренда“, Вокален състав „Графити“, Балетна школа „Грация“, Вокално студио „Cantissimo“, Фолклорен ансамбъл „Сидер войвода“, Танцов фолклорен клуб „Балканика“ и Детско-юношески танцов фолклорен състав „Приключенци“, сподели Рашков.

Той благодари и на първокласника Борис Маринов, който откри официалната програма с рецитал на „Възпоменание от Батак“ на Иван Вазов. Финал на празненствата беше поставен с голямо българско хоро, в което се включиха малки и големи.