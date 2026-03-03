Събират средства за възстановяване базата на туристическо дружество
ОБЩИНА ГОРНА ОРЯХОВИЦА ОТПРАВИ АПЕЛ ЗА ПОМОЩ НА ТУРИСТИЧЕСКО ДРУЖЕСТВО „КАМЪКА“. В края на миналата година базата на структурата пострада от пожар и членовете й полагат всички усилия, за да я възстановят.
„Нека подкрепим усилията на ТД „Камъка“ да преодолее последиците от пожара. В момента членовете му извършват ремонти и помощта ще е безценна.
Всеки желаещ може да помогне според възможностите си с превод по сметката на туристическото дружество: