вторник, март 3, 2026
Последни:
туристическо дружество Камъка в Горна Оряховица
Горна ОряховицаОбщество

Събират средства за възстановяване базата на туристическо дружество

БОРБА БГ 47 четения 0 Comments

ОБЩИНА ГОРНА ОРЯХОВИЦА ОТПРАВИ АПЕЛ ЗА ПОМОЩ НА ТУРИСТИЧЕСКО ДРУЖЕСТВО „КАМЪКА“. В края на миналата година базата на структурата пострада от пожар и членовете й полагат всички усилия, за да я възстановят.

„Нека подкрепим усилията на ТД „Камъка“ да преодолее последиците от пожара. В момента членовете му извършват ремонти и помощта ще е безценна.

Всеки желаещ може да помогне според възможностите си с превод по сметката на туристическото дружество:

Банка ДСК

IBAN: BG74STSA93000032345542

BIC: STSABGSF

ТУРИСТИЧЕСКО ДРУЖЕСТВО КАМЪКА

Горна Оряховица, ул. “Мано Тодоров“2

Основание – „За ремонт и възстановяване след пожара“

Вижте още

Вандали в Свищов помрачиха детския празник посветен на 140-годишнината от създаването на предучилищното образование в България

БОРБА БГ 313 четения 0

60 ученици от 7 области участват в национален скаутски лагер в еленското село Раювци

БОРБА БГ 542 четения 0
коледни работилнички

Коледни благотворителни работилнички отварят врати в Община Лясковец

БОРБА БГ 71 четения 0

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *