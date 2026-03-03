Сдружение „ЗА Горна Оряховица“ отличава изявени абитуриенти

Сдружение „ЗА Горна Оряховица“ обяви началото на своята трета поред кампания в подкрепа на зрелостниците от града.

Инициативата има за цел да отличи двама дванадесетокласници – едно момиче и едно момче, които със своите постижения, труд и постоянство са се превърнали в пример за своите връстници.

Кампанията е насочена към ученици от всички училища в Горна Оряховица, които са показали високи резултати на олимпиади, национални и международни конкурси, завоювали са призови места в спортни първенства или са се утвърдили като активни и вдъхновяващи личности в училищната общност.

Организаторите предвиждат специална подкрепа за празничната вечер на отличените абитуриенти. За избраното момче ще бъде осигурено пълно официално облекло от фирма „Аполон – 95“, а за избраното момиче – финансова помощ за закупуване на бална рокля. Освен това сдружението ще подсигури необходимите аксесоари, професионален грим и прическа, както и празничен транспорт, за да бъде балът им наистина незабравим.

От „ЗА Горна Оряховица“ призовават гражданите да номинират достойни кандидати или зрелостниците сами да заявят участие, като изпратят информация за своите постижения на електронна поща: zagornaoryahovica@gmail.com. Организаторите гарантират пълна конфиденциалност. Крайният срок за кандидатстване е 31 март 2026 г., за контакти можете да потърсите Даниел Спасов – 0882 959 666.

Сдружението отправя покана и към всички, които желаят да подкрепят каузата и бъдещи инициативи, да се включат чрез дарение по обявената банкова сметка на „ЗА Горна Оряховица“.

BG22UNCR70001525562712

Получател – Сдружение „ЗА Горна Оряховица“

Основание – ДАРЕНИE