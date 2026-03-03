Стотици търновци подкрепиха каузата на Гората.бг, ще засадят 16 хил. фиданки

Огромна опашка от ентусиасти се изви на пункта за раздаване на дръвчета

НА ПРАЗНИЧНИЯ 3 МАРТ СТОТИЦИ ДОЙДОХА В ПАРК „ДРУЖБА“, ЗА ДА ПОЛУЧАТ 16 ХИЛ. БЕЗПЛАТНИ ПЛОДНИ И ПАРКОВИ ДРЪВЧЕТА.

Организатор на инициативата бе Гората.бг, а десетки доброволци помогнаха за раздаването на фиданките. Въпреки студеното време хората изчакаха търпеливо реда си и бяха обединени от желанието да засадят бъдеще. Патриотичната кауза беше подкрепена символично с няколко български знамена, които напомняха, че смисълът на кампанията е насочен към националното благоденствие.

От Гората бг. бяха осигурили дюли, облачински вишни, кайсии – зарзали, ябълки, сливи – жълта афъзка, череши – махалебки и диви, черници, бадеми и орехи. От парковите и медоносни видове имаше върби, бели акации, лилави люляци, величествени чинари, дъб – вековен цер, бели брези, бряст и др.

Стартът на инициативата даде създателят на организацията Никола Рахнев.

„Абсолютно всички сме доброволци. Не взимаме заплата! Ние го правим, защото вярваме, че има смисъл. Както вероятно и вие вярвате, че има смисъл, иначе не бихте дошли на 1 градус да се наредите на опашка и да платите с най-ценното, което имате – времето си. Да, дръвчетата са безплатни, пари всички изкарваме, но времето не може да се върне. Щом давате част от времето и енергията си, вие също вярвате в каузата“, заяви той.

Припомни, че скоро, когато времето се затопли, всички ще търсим сянка, която днес имаме благодарение на засадените от предците ни дръвчета. И в този ред на мисли подчерта, че сега е наш ред и дълг да се погрижим следващите поколения да се радват на зеленина.

Рахнев подчерта, че организацията не е свързана с политически партии, общини и други институции, нито усвоява европейски средства.

„Дръвчетата купуваме с лични средства и пари от дарения. Купуваме ги изгодно и нашата цел не е да ги продаваме, а да ги подаряваме. През годините сме засаждали много дървета в опожарени гори. Тук, до Велико Търново, сме рекултивирали сметище, във Вонеща вода също правихме голямо засаждане. Правим акции съвместно с училища, детски градини и общини. За последните 13 години успяхме да засадим 5 млн. дървета“, отчете Никола.

Двигателят на инициативата обясни, че преди да се предприеме засаждане на фиданките, следва добре да се обмисли правилното място. Когато става въпрос за плодни дръвчета в градска среда, е нужно разрешение от Общината. Без значение от вида обаче, последващите грижи са задължителни. Най-важно е редовното поливане, защото в противен случай дръвчето няма да оцелее.

Рахнев сподели, че е предприел каузата в период, в който имал и дълбока лична. В онзи период, преди 15 години, сменил работата и се оказало, че разполага с много свободно време, а не знае какво да прави.

„Тогава реших, че трябва да върша нещо, което ми харесва и добавя стойност в света, в който живеем. Така се роди идеята за засаждане на една гора, но още след първото засаждане през април 2013 г. аз знаех, че това ще е любов за цял живот, защото стотици хора преживяваха с мен прекрасното чувство да засадят дърво и да оставят нещо след себе си“, коментира той.

Миналата година Гората.бг провели 46 събития в български градове и едно в Молдова. Интересът навсякъде е огромен.

„Всички като общество разбираме, че времето за действие е дошло и не можем да живеем само в бетон и мръсен въздух“, допълни Рахнев.

Галина ГЕОРГИЕВА

Снимки: авторката