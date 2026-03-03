вторник, март 3, 2026
В Елена и Раювци почетоха националния празник

На 3 март еленчани и гости на града се събраха на централния площад „Христо Ботев“ за тържественото честване на националния празник на Република България. Събитието започна с издигане на родния трибагреник под звуците на химна на Република България.

Тържеството продължи със слово на кмета на община Елена инж. Дилян Млъзев. Молебен за здраве бе отслужен от архиерейския наместник свещеноиконом Валентин Георгиев. Празничната програма продължи с изпълненията на децата от група „Пчеличка“ на ДГ „Радост“ с учители Пепа Орехова и Ивелина Стефанова, както и малките приятели на песента с ръководител Калина Сербезова.

На Трети март тържество събра родолюбци и при единствения паметник на поборника за свобода Вълчан войвода, издигнат в село Раювци. Пред монумента бяха поднесени венци и цветя в знак на признателност към делото на героите, отдали живота си за Освобождението на България. Имаше богата празнична програма с много песни и танци, а поздрав към присъстващите отправи кметът на община Елена инж. Дилян Млъзев.

 

