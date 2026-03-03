В Свищов отбелязаха тържествено националния празник на България

С тържествена програма в Свищов беше отбелязан националният празник на Република България.

Празничният ден започна в храм „Св. Троица“, където беше отслужен благодарствен молебен за Освобождението на България.

Веднага след това на централния площад в крайдунавския град се състоя военен ритуал по издигане на националното знаме на Република България, който се проведе от 55-и инженерен полк – гр. Белене.

С тази особена тържественост, за която допринесе ритуалът, продължи и празничното шествие от площад „Алеко“ до площад „Свобода“. Десетки жители на Свищов, развели българския трибагреник, последваха духовия оркестър на Военното формирование до Паметника на Свободата, където се състоя общоградското поклонение.

Тържествено слово в памет на загиналите за освобождението на България знайни и незнайни воини произнесе кметът на Свищов д-р Генчо Генчев, а отец Михаил отслужи заупокойна панихида в памет на славните ни предци.

В ритуала по полагане на венци и цветя взеха участие ръководството на Общината, 55-и инженерен полк – гр. Белене, представители на държавни, образователни и обществени организации, деца от ДГ „Васил Левски“ и граждани.