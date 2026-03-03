вторник, март 3, 2026
Васил Христов
ЛясковецОбщество

Васил Христов: „Подвигът на този ден е неизмерим, неподвластен на времето, защото всеки българин го носи в душата си“

БОРБА БГ 0 четения 0 Comments

Уважаеми съграждани,

В историята на България датата 3 март е синоним на святата дума Свобода. Тираните не обичат тази дума, защото тя векове наред е раждала герои, мъченици и будители, които със слово и меч са творили историята и със златни букви са изписвали категоричната воля на поробените – Свобода или смърт.

Пътят до свободата преминава през окървавените въстания и завери, през много рани и сълзите на хиляди почернени майки. Свободата е идвала със смелостта на велики герои – с апостолското дело на Дякона, с бунтовните стихове на Ботев, с кръвта на априлци, с безстрашието на опълченци, с вярата на батачани и с подвига и саможертвата на хиляди воини.

148 години след Освобождението България празнува свободата си. Подвигът на този ден е неизмерим, неподвластен на времето, защото всеки българин го носи в душата си.

В този ден, преклонили глави пред паметниците, ние отдаваме почит пред паметта на знайни и незнайни родолюбиви българи, които със своята саможертва проправиха пътя към нашето Освобождение и останаха достойни граждани на своята държава.

Нека помним, нека бъдем достойни и ние и в единство да работим за добруването на нашата скъпа Родина! И винаги да носим в сърцата си гордия български дух!

Честит Ден на Свободата!

Честит празник!

Васил Христов

Кмет на община Лясковец

 

