Велико Търново почете националния празник на България. Представителна рота от Националния военен университет беше строена пред сградата на Общината, а строят беше приет от бригаден генерал Станчо Кайков.

Тържествено беше издигнато знамето на България, а празнично слово произнесе кметът Даниел Панов. В него той открои величието на старата столица през вековете и подчерта, че всички трябва да следват заветите на предците ни в името на децата и бъдещето на България.

“Преди 148 години нашата Родина отново става част от картата на Европа. Робските вериги, оковали цели пет века народа ни, са отхвърлени. Светлината прогонва завинаги дългата епоха на мрак, потисничество, сълзи и гибел. Трети март е ден на идеала и обичта към България. Именно обичта и вярата крепиха нашия народ, за да се родят от него най-великите ни национални и духовни водачи”, каза в словото си Панов.

Литературно-музикална композиция, посветена на Освобождението, беше представена от учениците от ПМГ “Васил Друмев” Кристина Енчева, Денислав Савов и Данимира Маркова. Младата певица Кристина Енчева получи заслужени аплодисменти за изпълнението на песента “Моя страна, моя България” на Емил Димитров.

Заупокойна молитва за загиналите български герои беше отслужена от отец Славчо пред паметника “Майка България”.

Цветя там положиха кметът Даниел Панов, народните представители Димитър Николов, Мариана Бояджиева, Людмила Илиева, Гюнай Далоолу, областният управител Валентин Михайлов, председателят на Великотърновския общински съвет Венцислав Спирдонов, представители на родолюбиви организации, общински съветници, общественици и граждани.

Около паметника “Майка България” беше разположена и изложба с оръжия от Руско-турската освободителна война, която беше подредена от Клуб “Традиция”. От НВУ “Васил Левски” бяха осигурили изпечен на място хляб и специално приготвен войнишки боб. Те можеше да бъдат опитани от жителите и гостите на старата столица.

В парка “Марно поле” бяха поднесени цветя пред паметника на генерал Сава Муткуров, а полагането им беше част от официалната програма.

Въпреки това много граждани се събраха и пред паметника на генерал Йосиф Гурко, който на 7 юли 1877 г. освобождава Велико Търново. Пред монумента на руския пълководец беше отправен призив за национално обединение и помирение, както и предложение през следващата година всички великотърновци да полагат цветя и на двата паметника.

Екип “Борба”