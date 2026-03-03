Заради паркинг местят паметник на Българското опълчение

Паметник на Българското опълчение във Велико Търново ще бъде изместен заради нов паркинг, който предстои да бъде изграден на едноименната улица „Опълченска“.

Той ще бъде разположен край съществуващото в момента място за автомобили, което побира около 60 возила.

От кметството го разширяват така, че да побира близо 100 коли. Вече се работи по нов подробен устройствен план за района, като паралелно с това текат и съгласувателни процедури, тъй като районът е под юрисдикцията на Националния институт за недвижимо културно наследство.

Паметникът на Българското опълчение ще бъде преместен в близост, но няма да бъде на сегашното си обособено място, където е изградена и чешма. Самият паметник е маркировъчен знак на родните борци за Освобождение. В страната са изградени близо 100 такива. Преди няколко години изследване на маркировъчните знаци по бойния път на Българското опълчение направи Жулиета Гюлева.

Близо 1800 км е пътят, който опълченците са изминали от стъпването си на българския бряг в Свищов до с. Везнево, което днес се намира в област Бургас.

За своето изследване Жулиета Гюлева изминава същия този път на Българското опълчение, за да снима и документира паметните знаци, поставени преди повече от четири десетилетия в памет на героите.

Идеята за поставянето на паметните и маркировъчните знаци е от 1967 г. Реализирана е 9 г. по-късно, когато са били чествани 100 г. от Освобождението на България. Инициативата е била на тогавашното Министерство на народната отбрана и на Комитета за култура.

Местата, където са били водени битки или където е имало опълченски лагер, и подстъпите при влизането в градовете са били белязани с паметни знаци. Маркировъчните знаци са указвали посоката, в която са се движили бойците. По-малки са от другите, имат формата на куб и на едната им стена им огромна стрелка.

Всички паметни знаци са изработени от стоманобетон в горнооряховския домостроителен комбинат.

Бронзовите части са правени в цех за ширпотреба в старозагорското село Бузовград. Паметните знаци са били по-големи. Всеки от тях е бил изграден от по 17 бетонни елемента с различна геометрична форма. В горната част на паметниците са били вградени по четири месингови кутии и на всяка от тях е имало надпис. Отпред винаги е пишело „Българско опълчение“, на едната страна са били изписани годините 1877-78, на другата – 1977-78, когато са били поставени паметниците. Огромните паметни знаци по целия път на опълчението са се различавали само по четвъртия надпис. Той навсякъде е бил съставян според историята на мястото, където е поставен знакът.

Михаил МИХАЛЕВ