сряда, март 4, 2026
Последни:
ламблиоза
Водещи новиниЗдраве

Ламблиоза и туберкулоза засякоха здравните власти във Велико Търново

Галина Георгиева 0 четения 0 Comments

ПО ЕДИН СЛУЧАЙ НА ЛАМБЛИОЗА И ТУБЕРКОЛОЗА СА РЕГИСТРИРАНИ ВЪВ ВЕЛИКОТЪРНОВСКО В РАМКИТЕ НА СЕДМИЦА.

Това става ясно от бюлетина на РЗИ в старата столица за периода 23 февруари – 1 март.

Болният от ламблиоза е от община Свищов, а пациентът с „жълта гостенка“ – от Велико Търново.

Останалите диагностицирани болести са 6 случая на ентероколит, 27 на варицела, 1 на скарлатина, 1 на вирусен хепатит В и 41 на остри респираторни заболявания.

За периода общата заболяемост от грип за региона, оценена чрез системата за сентинелно наблюдение, е 61,90 на 10 000 души население спрямо 68,60 на 10 000 лица за периода 16 – 22 февруари.

Анализът на данните показва, че заболяемостта от грип във Великотърновско продължава да се понижава.

Галина ГЕОРГИЕВА

Вижте още

Горнооряховски медици спасиха мъж, загубил близо 2 литра кръв

БОРБА БГ 1256 четения 0
Горнооряховска община придоби имоти за над 1млн. лв., от продажби е спечелила още толкова

Горнооряховска община придоби имоти за над 1млн. лв., от продажби е спечелила още толкова

Михаил Михалев 583 четения 0
нови цени

От 1 юли плащаме по-скъп ток, увеличението е с 5,5%

БОРБА БГ 1749 четения 1

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *