Ламблиоза и туберкулоза засякоха здравните власти във Велико Търново

ПО ЕДИН СЛУЧАЙ НА ЛАМБЛИОЗА И ТУБЕРКОЛОЗА СА РЕГИСТРИРАНИ ВЪВ ВЕЛИКОТЪРНОВСКО В РАМКИТЕ НА СЕДМИЦА.

Това става ясно от бюлетина на РЗИ в старата столица за периода 23 февруари – 1 март.

Болният от ламблиоза е от община Свищов, а пациентът с „жълта гостенка“ – от Велико Търново.

Останалите диагностицирани болести са 6 случая на ентероколит, 27 на варицела, 1 на скарлатина, 1 на вирусен хепатит В и 41 на остри респираторни заболявания.

За периода общата заболяемост от грип за региона, оценена чрез системата за сентинелно наблюдение, е 61,90 на 10 000 души население спрямо 68,60 на 10 000 лица за периода 16 – 22 февруари.

Анализът на данните показва, че заболяемостта от грип във Великотърновско продължава да се понижава.

Галина ГЕОРГИЕВА