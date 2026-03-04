50 години балет в Лясковец, танцовата школа „Ритъм“ се нуждае от нови сценични костюми и декори

Лясковската танцова школа „Ритъм“ е създадена през далечната 1976 г. и тази година бележи половин век живот и дейност.

Юбилеят е белязан с поредица прояви през годината, а първата бе красивият спектакъл „Зимна приказка“ в навечерието на националния празник.

Талантите на Валя Атанасова и Габриела Карчева отново напълниха салона на НЧ „Напредък-1870“ и под прожекторите и пред усмихнатите лица на зрителите танцуваха с грация и отдаденост. Възпитаници на школата на възраст от5 до 18 години се включиха в мащабен проект с благотворителна кауза – събиране на средства за нови сценични облекла и сценични декори.

За целта беше поставена дарителница в подкрепа на инициативата.

Около идеята за инвестиция в бъдещето на талантите на Лясковец се обедини общинското ръководство, родители и граждани, дошли да се насладят на поредната красива изява на младите танцьори. Спектакълът пренесе всички присъстващи в залата в магичния свят на детското въображение, където сънят се превръща в приказка, а танцът разказва история за смелост, доброта и чудо. В две картини – „Зимна феерия“ и „Бонбонената гора“, оживя танцът на малки снежинки, а зрителите се пренесоха в царството на захарните феи и приказни създания и герои. Всичко това стана и с помощта на класическата балетна техника, която децата владеят безпогрешно.

От името на кмета Васил Христов и от свое име поздравления към талантите поднесе председателят на Общинския съвет Сергей Добрев. Той връчи поздравителен адрес, цветя и подаръчен ваучер с парична сума, която да бъде прибавена към събраните средства за каузата.

Ана РАЙКОВСКА