Алекс Енев с бронз от шампионата по ускорен шах

Бронзов медал на ШК „Етър“ донесе 15-годишният Алекс Енев от Държавните първенства по ускорен шах, които се проведоха в Пловдив. Шампионатите бяха едни от най-масовите през последните години, с участието на над 200 шахматни таланти на възраст от 8 до 18 години.

Алекс Енев оглавяваше класирането кръг преди края и му трябваше реми, за да спечели титлата. За съжаление не успя и с 5 точки от 7 кръга завоюва бронзов медал. Показател за високото ниво на играта му в този турнир са победите над шампиона по блиц от предишния ден и над втория в рапида.

Самуил Иванов е пети с 4,5 от 7 възможни точки при децата до 8 години. След вицешампионската титла по блиц, Самуил остана на крачка от медалите. В същата възраст Светлин Павлов дебютира на държавно първенство с 13 място и 3,5 точки.

Във възрастта до12 години Веселин Ангелов записа 9 място с 5,5 точки от 9 възможни. Той също имаше своите шансове за по-челно класиране, но все пак е за първа година в тази трудна възрастова група. Същото важи и за 9-годишния Велизар Петков. След сребърния медал на блиц в най-масовата и конкурентна група до 10 години (60 деца), Вели просто нямаше физически сили и завърши с 5 точки.

„Благодаря на всички състезатели, които взеха участие в този престижен форум и на техните родители, които ги подкрепиха! Вие сте нашата гордост“, коментира старши треньорът на шахматистите Светла Йорданова.