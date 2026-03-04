Баскетболистите на “Локомотив” и “Гочита” с категорични победи в регионалните дербита

Баскетболистите на “Локомотив” /Горна Оряховица/ и “Гочита” /В. Търново/ спечелиха регионалните дербита от поредния кръг в първенството на ББЛ, група “Б” на дивизия “Център”.

“Железничарите” се поздравиха с домакински успех срещу великотърновския “Перестройка” със 71:49.

След напълно равностойна първа четвърт, баскетболистите на “Локомотив” влязоха в ритъм и натрупаха двуцифрена преднина още преди края на първото полувреме, след което не позволиха на своя съперник да се върне в резултата.

Павел Минков се отличи най-много за домакините с 11 точки и 4 откраднати топки, следван от Давид Сергиев с 13 точки и 3 борби.

За отбора на “Перестройка” – Данаил Киров се представи най-добре и остави на сметката си 16 точки, 6 борби, 5 откраднати топки и 4 асистенции, а с 13 борби и 7 точки завърши Кристиян Нацкин.

Убедителна победа записа отбора на “Гочита” над “Алеко” /Свищов/ с 84:49 в среща от редовния сезон на Б група, дивизия Център.

Великотърновският тим контролираше двубоя през цялото време и нито веднъж не позволиха на своя съперник да излезе напред в резултата.

Най-полезен за победата бе Ангел Ламбев, който записа дабъл-дабъл от 26 точки и 16 борби, както и 5 асистенции. Павел Мичев пък допринесе с 18 точки, 4 асистенции, 3 борби и 3 откраднати топки.

От другата страна Георги Георгиев бе над всички за “Алеко” с 20 точки, 9 борби и 7 асистенции, следван от Калоян Петков с 10 точки и 3 борби.