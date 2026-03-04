Биляна Стефанова със сребро на петобой при жените, една точка я раздели от златото

Биляна Стефанова от „Спринт 2020“ се класира на второ място на петобой по време на Националния шампионат за мъже и жени в зала. Талантливата великотърновска атлетка, ученичка в ПМГ „Васил Друмев“, отстъпи само на Ива Александрова от ЦСКА, която взе поредна титла едва три дни преди да навърши 32 години. Шампионката завърши с 3085 точки, сребърната медалискта Биляна остана само на една след нея- 3084 точки, а бронзовата Ема Костадинова от друг великотърновски клуб „Атлетика 2012“ е с 2979 точки. В напревата на петобой при жените имаше драматични моменти.

Сочената предварително за фаворитка Вивиан Кръстева „Рилски атлет“ /Самоков/ се контузи по време на втората дисциплина – скока на височина и спря след третото изпитание- тласкането на гюле.

Биляна Стефанова тръгна с пети резултат на 60 метра, завърши четвърта на скок височна и пета на гюле. След това възпитаничката на треньора Свилен Митрофанов победи на скок дължина и 800 метра, оставайки само на точка от първото място.

Четвъти на 400 метра финишира Росен Иванов, с нов личен резултат – 49,80 секунди. На 800 метра Иванов е пети с време 1,58,96 минути. Треньорът на лекоатлетите Свилен Митрофанов стартира на 60 метра.