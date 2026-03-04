сряда, март 4, 2026
Последни:
Спорт

Биляна Стефанова със сребро на петобой при жените, една точка я раздели от златото

БОРБА БГ 11 четения 0 Comments

Биляна Стефанова от „Спринт 2020“ се класира на второ място на петобой по време на Националния шампионат за мъже и жени в зала. Талантливата великотърновска атлетка, ученичка в ПМГ „Васил Друмев“, отстъпи само на Ива Александрова от ЦСКА, която взе поредна титла едва три дни преди да навърши 32 години. Шампионката завърши с 3085 точки, сребърната медалискта Биляна остана само на една след нея- 3084 точки, а бронзовата Ема Костадинова от друг великотърновски клуб „Атлетика 2012“ е с 2979 точки. В напревата на петобой при жените имаше драматични моменти.

Сочената предварително за фаворитка Вивиан Кръстева „Рилски атлет“ /Самоков/ се контузи по време на втората дисциплина – скока на височина и спря след третото изпитание- тласкането на гюле.

Биляна Стефанова тръгна с пети резултат на 60 метра, завърши четвърта на скок височна и пета на гюле. След това възпитаничката на треньора Свилен Митрофанов победи на скок дължина и 800 метра, оставайки само на точка от първото място.

Четвъти на 400 метра финишира Росен Иванов, с нов личен резултат – 49,80 секунди. На 800 метра Иванов е пети с време 1,58,96 минути. Треньорът на лекоатлетите Свилен Митрофанов стартира на 60 метра.

Вижте още

Набор 2008 г. на СК „Болярчета” първи във възрастта си на „Звездичка къп”

БОРБА БГ 801 четения 0

Павликенчани не оставиха шансове на домакините в Дряново

БОРБА БГ 163 четения 0

„Виолетовите“ с първа загуба за сезона във Втора лига, паднаха с 2:0 в Петрич

БОРБА БГ 236 четения 0

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *