Д-р Иван Попов, победител в конкурса за директор на МБАЛ Павликени: „Заведох поредно дело за неизпълнение на законовата процедура по избор на управител на болницата“

Онкохирургът д-р Иван Попов, който на 25 август миналата година спечели конкурс за директор на МБАЛ Павликени, все още не е встъпил в длъжност. Вече половин година той води съдебни дела, защото местният парламент блокира процедурата по назначаването му.

Драмата се разрази още на октомврийската сесия. Общинските съветници тогава отказаха да назначат кандидата с най-висока оценка и влязоха в спор за законността на процедурата след внесено възражение на досегашната шефка на клиниката д-р Ренета Кръстева, която беше класирана на второ място.

„С 15 гласа „за“, двама „против“ и двама „въздържали се“ съветниците отмениха класирането и стартираха нов конкурс. След жалба от страна на медика Административен съд Велико Търново се произнесе, че решението на местния парламент е незаконосъобразно и следва да се отмени. Съдът посочва, че процедурата следва да бъде продължения по съответния ред.

След този съдебен акт на 18 февруари 2026 г. е проведено ново извънредно заседание, на което е гласувано решение, с което съветниците отказват да възложат на кмета на община Павликени да сключи договор със спечелилия конкурса кандидат.

Мотивите са, че в комисията по избор на кандидата не е имало лице с професионална компетентност за болнични заведения, лекар със здравен мениджмънт и че е налице нарушение на общинската Наредба за участието на Общината в търговски дружества и конкретно в управлението им.

„При така създалата се ситуация съм принуден да водя поредно дело.

Всичко това не само бави процедурата, но и за времето, от когато кандидатствах за този пост, досега, състоянието на болницата в Павликени значително се е влошило. Служители и лекари се жалват, че няколко месеца не получават пълните си работни заплати, има неплатени сметки за консумативи, като натрупаните задължения надхвърлят 1 млн. лева.

Заплатите на медицинския персонал и на служителите са почти наполовина и недоволството в колектива нараства с всеки изминал ден. Очевидно досегашната финансова и управленска политика на болницата водят до единствено възможния изход – липса на достатъчно средства, персонал и оттам до фалит. Смятам, че това трябва да бъде разгледано от Общинския съвет като приоритетен проблем не заради моята кандидатура, а защото засяга много голям кръг от жители на общината. Настоящият управител на лечебното заведение изпълнява длъжността временно до назначаването на нов, но при тази административна и съдебна сага времето не е в полза на хората от общината“, коментира д-р Попов.

Той посочва още, че бизнес програмата, която е разработил и представил при кандидатстването си, вече почти една година не може да се реализира и този факт съществено променя финансовите условия. Това, което е предложил като стратегия за развитието на болницата, почти се обезсмисля, защото, ако стане управител, ще наследи тежко финансово състояние, а евентуалното й закриване ще е сериозен проблем за местното население.

„В крайна сметка административното бавене на решението е проблем предимно за общината, за данъкоплатците, за пациентите и за персонала на болницата, а не толкова за кандидата, който е практикуващ лекар във великотърновска болница“, коментират юристи.

Веселина АНГЕЛОВА