Деца с увреждания отдадоха почит на героите за свободата на България

ДЕЦАТА ОТ ДНЕВНИЯ ЦЕНТЪР ЗА МАЛЧУГАНИ С ТЕЖКИ МНОЖЕСТВЕНИ УВРЕЖДАНИЯ КЪМ КОМПЛЕКСА ЗА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ „ВЪЛШЕБСТВО“ във Велико Търново отбелязаха 3 март по специален начин.

Екипът се погрижи мъниците да стигнат до паметника на свободата на връх Шипка с ръчно изработен макет на монумента. Той беше поставен между етажите в звеното, а децата изкачиха стъпалата към него.

„Изкачихме нашия импровизиран връх Шипка и с цветя в ръце направихме своето малко, но искрено поклонение пред паметта на всички герои, загинали в борбата за освобождението на България“, споделят от дневния център.

Екипът се старае да научи малчуганите на уважение към историята на родината, героите и ценностите, които ни обединяват като народ.

Галина ГЕОРГИЕВА