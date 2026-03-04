Две шампионски титли и куп медали за стрелците с лък на „Етър- 78“ от Държавното първенство в зала

199 състезатели от 16 клуба в страната участваха в Държавно първенство по стрелба с лък. Състезанието се проведе в зала и предложи оспорвана и вълнуваща надпревара във всички възрастови групи и дивизии.

Състезателите на великотърновския клуб „Етър- 78“ бяха на ниво и заеха призови места.

При мъжете на компаунд, Александър Пагу се представи отлично и завоюва златен медал. Дария Златева завърши на второ място при жените на компаунд. Двамата в смесен отбор на компаунд станаха шампиони.

В отборното класиране при мъже на компаунд- Александър Пагу, Димитър Янков и Рикардо Собчак заеха пето място.

Елица Кръстева при жени на гол лък индивидуално е на трето място, при мъже Чавдар Чалъков в дивизия гол лък е девети. Двамата, след оспорвана надпревара в смесен отбор, в дивизия гол лък се класираха на трето място. В отборното подреждане на дивизия гол лък- Чавдар Чалъков, Тихомир Гайдарски и Мирослав Иванов станаха бронзови медалисти. Памела Николова се класира при жени на гол лък индивидуално на пето място. В дисциплината рекърв за кадети, Давид Иванов се нареди четвърти. Николай Станев при мъжете 50 + на компаунд е пети. ,

„Поздравления за всички участници за отличното представяне, спортния дух и постоянството в подготовката. Държавното първенство по стрелба с лък в зала бе последното състезание на закрито за този сезон. Отличните постижения на закрито, поставят успешно начало на новия състезателен сезон на открито и ще даде увереност за още по-силни резултати в предстоящите състезания“, коментира старши треньорът на стрелците Димитър Димитров.