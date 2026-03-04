Художникът Стефан Стефанов организира изложба в помощ на Алекс, страдащ от епилепсия

Художникът Стефан Стефанов организира изложба „Аура“, която е с хуманна кауза.

Творбите му илюстрират литературни произведения, а експозицията е свързана с благотворителната инициатива „В помощ за Алекс“. Една от картините е предоставена като дарение в помощ на 9-годишния Александър Божков, който страда от епилепсия. Благородната инициатива ще подпомогне лечението на малкия Алекс в чужбина, за което са необходими 23 000 евро.

Изложбата бе открита на 2 март от дизайнера Атанас Парушев – носител на наградата „Златна игла“. Културното събитие бе уважено от областния управител Валентин Михайлов, сред официалните лица бяха заместникът му Иван Маринов, историкът проф. Пламен Павлов, проф. Светослав Косев – декан на Факултета по изобразително изкуство във ВТУ, Ивайло Здравков – подуправител на НОИ.

„Аура“ е за красотата, която носи радост – тиха, топла и жива“, посочи авторът на творбите.

В експозицията са подредени пейзажи, портрети, натюрморти. Те илюстрират произведения на поети, писатели и преводачи, творящи във Велико Търново. Творбите са включени в сборник по проект, одобрен в Културния календар на Община Велико Търново.

Изложбата бе възможност ценителите на изкуството да се срещнат с картините преди тяхното публикуване в сборника и да се насладят на визуалното изкуство в диалог с литературата.