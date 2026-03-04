Информационна кампания „Знанието – път към успеха“ за работа с родители откриха в Стражица

От стражишкото СУ „Ангел Каралийчев“ започна информационната кампания „Знанието – път към успеха“, по проект за достъп до образование за децата и учениците от Великотърновска област, съфинансиран от ЕС.

Основната дейност е насочена за работа с родители за разясняване на ползите от образованието.

Събитието беше открито от директора на училището Антоанета Чукурова, която подчерта, че образованието е един от най-важните фактори при формирането на човека като личност.

Презентация „Знанието – път към успеха“ представиха Петя Калчева и Велислава Радева. Запознаха присъстващите с нормативните документи, които регламентират правото на образование и възможностите за реализация на всяко дете. Акцентираха, че редовното посещение на детска градина е от решаващо значение за ранното развитие, осигурява среда за социализация, изграждане на емоционална интелигентност и когнитивни умения.

Отбелязаха и ключовата роля на семейството като първия и най-важен учител в живота на детето.

Кампанията продължи с беседа на тема „Правото на образование, възможностите за подкрепа и ролята на родителите“, изнесена от програмния директор на Център „Амалипе“ Теодора Крумова.

Тя акцентира върху влиянието на родителите върху успеха и бъдещата реализация на учениците, както и върху социалните, семейните и личностните фактори, които са от решаващо значение на партньорството между училище, родители и институции.

Личен опит за изборите, които са променили съдбата му, сподели началният учител Калоян Владимиров. Последва оживена дискусия, в която всички присъстващи се обединиха около посланието, че знанието е път към успеха и е смисълът, който свързва всички. И е най-големият двигател за напредъка – за децата, родителите и учителите.

На откриването на информационната кампания, която премина при голям интерес, присъстваха директори на образователни институции, служители на Общинска администрация, учители и родители от населените места в община Стражица.

Ана РАЙКОВСКА